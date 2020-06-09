شكرا لقرائتكم خبر عن مبارة خماسى تجمع محمد حماقى وحسام غالى مع نجوم الزمالك السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق ومدير الكرة حاليا بفريق الجونة، مباراة خماسى مع المطرب محمد حماقى، وعدد من نجوم الزمالك السابقين مثل هانى السعيد، محمود دونجا، وطارق السعيد، بالإضافة إلى هشام محمد لاعب القلعة الحمراء السابق، ومحمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى نادى إنبى، والمهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز، وذلك فى محاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



محمد شريف

فى سياق آخر، تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بعودة الثنائى محمد شريف وعمار حمدى لصفوف الفريق فور انتهاء إعارتهما لإنبى وطلائع الجيش، رغم تلقى الثنائى العديد من العروض للرحيل، حيث تلقى شريف عرضًا للاستمرار فى إنبى كما دخل نادى الاتفاق السعودى فى مفاوضات قوية لضمه، فى الوقت الذى تلقى عمار حمدى عروضًا من أندية الاتحاد السكندرى وبيراميدز، بجانب طلائع الجيش الذى يرغب فى تجديد إعارته.

وعكف فايلر ومعاونوه فى الأهلى على دراسة ملف المعارين بدقة، حيث عكف الجهاز على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبًا، وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.