شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي يتحدون توقف كورونا على شاطئ البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد منذ مارس الماضي، هرب نجوم النادي الأهلي من حرارة الصيف والحجر المنزلي، إلى الشواطئ المصرية بحثًا عن وسيلة للتسلية بعيدًا عن بؤر انتشار الفيروس وملل البقاء في المنزل تخوفاً من كورونا، حيث تسابق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وياسر إبراهيم ومحمد مجدي قفشة لاعبو القلعة الحمراء في الاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ونشر ياسر إبراهيم صورًا عبر حسابه الشخصي على تويتر، خلال تواجده برفقة أحد أصدقائه على شاطئ البحر حيث التقط مدافع الأهلي عدة صور، وكان ياسر إبراهيم قد قدم أوراق اعتماده إلى السويسري رينية فايلر مدرب الأهلي، بعدما أثبت جدارته في ارتداء القميص الأحمر قبل فترة التوقف وأصبح من الأعمدة الرئيسية للفريق.



ياسر ابراهيم على الشاطئ



ياسر ابراهيم مدافع الأهلي



ياسر ابراهيم

أما محمود عبد المنعم كهربا فنشر وصلة رقص على متن أحد القوارب في البحر، في محاولة لانهاء ملل توقف النشاط الرياضي والتغلب على تلك المرحلة الصعبة ببعض التسلية، وكان كهربا قد سجل 4 أهداف منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي.

Advertisements



كهربا في البحر

فيما حاول صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي نسيان أحزانه مع الفريق الأحمر على الشاطئ، بعدما تعرض لعقوبة مادية من جانب الأهلي، ويفاضل صالح جمعة خلال الفترة الحالية، بين عدة عروض محلية وخليجية تلقاها خلال الفترة الماضية لاختيار الأنسب والأفضل له واختياره مع مطلع الموسم الجديد، حيث تلقى اللاعب اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب فى العاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً مؤكداً، بناءً على رؤية السوسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات شفيهة من بعض الوكلاء مع اللاعب من أجل إحضار عروض رسمية له للانتقال لأحد الدوريات الخليجية القوية ، ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالج معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.



صالح جمعة



صالح في البحر



صالح

محمد مجدي قفشة انضم هو الآخر إلى قائمة نجوم الأهلي على الشواطئ وقام بنشر صورة عبر انستجرام، خل تواجده بالعين السخنة، وسجل قفشة 5 أهداف بالقميص الأحمر منذ انضمامه للأهلي في بداية الموسم الجاري.