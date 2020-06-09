شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: فايلر رسم خطة المرحلة المقبلة.. وأطالب الجبلاية بتوضيح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أنه فى اجتماعات دائمة مع السوسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وتم رسم خطة المرحلة المقبلة، وكيف سيكون الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى، والعمل على عودة اللاعبين سريعًا لمستواهم الفنى والبدنى، خاصة بعد فترة التوقف الكبيرة التى حدثت منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لبرنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، إنه يجب أن تعود الحياة من جديد ويتم استئناف مسابقة الدورى، خاصة أن الأندية مرتبطة بعقود مع اللاعبين، خاصة عقود المحترفين الذين يجب تحديد مصيرهم فى المرحلة المقبلة.

وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "اتحاد الكرة لازم يوضح لنا الرؤية، وما يخليناش قاعدين نشوف كلام وأخبار من مصادر ويرمى لنا بلونة اختبار وأشياء من هذا القبيل، يجب أن تتضح الرؤية للجميع، ومن يتحدث عن إلغاء الدورى ينظر لمصلحته فقط أو إنه كاره لنادى بعينه".

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وأبدى عبد الحفيظ اندهاشه من المقترحات التى تطرح على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى بعودة استئناف مسابقة كأس مصر فقط، مع اتخاذ قرار بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، قائلاً: "مش فاهم يعنى إيه ألعب الكأس فقط، وألغى الدورى، إيه المنطق ده؟ ويعنى إنه أجهز فريق بالكامل وتدريبات لمدة شهر أو أكثر لمجرد إنى مطالب بخوض مباراة واحدة فقط.. والفرق اللى خرجت من كأس مصر تحمد ربنا بقى؟".

وأضاف أن البعض يتحدث عن خسائر الدورى حال عودته، لكن فى الواقع أن الخسائر ستكون أضخم حال إلغائه، موضحًا: "الرياضة مثل باقى الهيئات والشركات الحكومية، ولازم ترجع بالشكل الطبيعى ولو أحد من اللاعبين تعرض للإصابة يتم التعامل معه مع استمرار المسابقة بالشكل الطبيعى".

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء حديثه، متعجبًا ممن يقولون إن عودة النشاط لا تعنى عودة المسابقات، فكيف سيعود النشاط دون تحديد مصير المسابقات، قائلاً: "هقعد أتدرب وأتدرب وأتدرب دون هدف أو فائدة؟.. واتجاه الدولة أن تعود الحياة لطبيعتها، دون النظر لمصلحة أى طرف على حساب الآخر".

وأردف عبد الحفيظ حديثه أنه حال إلغاء الدورى وبدأ استغناء الفرق عن بعض لاعبيها، ستتضرر تلك الفرق فى البطولات الأفريقية نظرَا للقائمة التى سبق وتم تسجيلها ثم رحل اللاعبون فى منتصف العام.