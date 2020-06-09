شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. سمير كمونة: هدفى فى الرجاء المغربى بنهائى البطولة العربية لا ينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة الأهلى الأخيرة فى بطولة السوبر العربى أمام الرجاء البيضاوى المغربى كان المارد الأحمر يحتاج الفوز بهدفين للتويج بالبطولة، ونجح سمير كمونة، مدافع الفريق السابق، فى إحراز هدف حاسم فى مرمى الرجاء المغربى بالدقيقة الأخيرة ليتوج الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بطلا للسوبر العربى للمرة الأولى فى تاريخه، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة للبطولة، حيث كان الأهلى قد استهل البطولة بالفوز على الفيصلى الأردنى برباعية نظيفة سجلها هادى خشبة وأحمد فيلكس ووليد صلاح الدين، وسجل لاعب الفيصلى الهدف الرابع بالخطأ فى مرماه.

وفى المباراة الثانية خسر الأهلى من فريق أوليمبيك خريبيكة المغربى بنتيجة 2-3 وسجل هدفى الأحمر كل من هشام حنفى وهادى خشبة .

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وقال سمير كمونة مدافع الأهلى السابق: "هدفى فى الرجاء بنهائى البطولة العربية لا ينسى ولم أنم فى ذلك اليوم ومن الأهداف التى أعتز بها، خاصة أن أسامة عرابى قال لنا على سيناريو الهدف قبال إحرازه، لأن أسامة قال محمود أبو الدهب هيرفع عرضية وأنت حطها".

وفى الجولة الثالثة والأخيرة حقق الأهلى الفوز على الرجاء البيضاوى المغربى بثنائية نظيفة فى الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثانى بدأهما سمير كمونة بضربة رأس قاتلة، وأكدها هادى خشبة بضربة جزاء احتسبت لصالح أحمد عبد المنعم "كشرى".

وحقق الأهلى اللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز فى مباراتين والخسارة فى مباراة وسجل 8 أهداف ومنى مرماه بـ 3 أهداف، وحصد 6 نقاط متفوقا على أوليمبك خريبيكة المغربى صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط.