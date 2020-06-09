نائب اللجنة الطبية للكاف: صحة المشتركين في البطولات الأفريقية أساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ياسين زيرجويني نائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه يجب تقييم المخاطر التي ستنتج بناءً على استئناف جميع المسابقات الأفريقية.

وكانت البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم منذ مطلع العام الجاري.

وقال زيرجويني خلال تصريحات للنشرة الإعلامية لكاف: "الاتحاد الأفريقي اتخذ بعض القرارات التي كانت ضرورية بسبب وباء فيروس كورونا، لقد أجرت اللجنة الطبية لكاف تحليلاتها، وبشكل عام نحن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية".

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وأضاف: "في سياق الاستئناف الافتراضي للمسابقات، سيظل من الضروري التفكير في تقييمات المخاطر والعوامل التي يجب وضعها حتى يمكن استئناف كرة القدم الاحترافية بأمان".

وتابع زيرجويني تصريحاته: "يجب أن يكون هناك زيادة حرص في سلامة اللاعبين في اللعبة، وكذلك الموظفين والداعمين لها".

وواصل: "تم تعليق نشاط كرة القدم حول العالم إلى حد كبير، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية والعديد من الحكومات تواصل الترويج لأنواع معينة من الأنشطة البدنية من أجل الفوائد التي تقدمها لجهاز المناعة وكذلك للصحة البدنية والعقلية".

وأتم نائب اللجنة الطبية للكاف تصريحاته قائلاً: "صحة المشتركين في البطولات الأفريقية أساسية، ويجب أن يكون هناك أخلاقيات حول أي قرار بإعادة تقديم أنشطة كرة القدم مرة أخرى، وفي حالة إذا كان سيتم إعادة النشاط الرياضي، فيجب إجراء تقييم مناسب للمخاطر الناتجة عنه".