"ليس قراري".. رئيس كاف يتحدث عن موعد استئناف البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إن قرار عودة المسابقات الأفريقية ليس قراره بمفرده، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحسن الظروف في بعض الدول إلا أننا علينا الحذر.

وتوقفت الأنشطة والمسابقات الرياضية في أفريقيا كسائر معظم الدول بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

وخلال تصريحات للنشرة الإعلامية للاتحاد الأفريقي قال أحمد: "يجب أن نظل حذرين في مواقفنا وقراراتنا، لا يمكننا أن ننكر أن وضع جائحة فيروس كورونا العالمي يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن الوضع مازال غير مطمئن بالنسبة لنا في افريقيا".

وأضاف رئيس كاف: "مازال علينا احترام العديد من التدابير الاحترازية، سننتهي من تلك المعركة، وسنستعيد أجواء الملاعب مرة أخرى".

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وتابع: "كاف كان حريصًا على تقديم المساعدة والمشورة، نواصل إعداد أعمالنا المستقبلية ونستمر في المراقبة الدقيقة للوضع الوبائي لتحديد موعد استئناف منافساتنا".

وواصل: "خلال الفترة الماضية اتخذنا عدة قرارات منها دفع الإعانات السنوية للاتحادات المحلية دون تأخير لإحياء النشاط في كرة القدم الأفريقية".

وأكمل: "من حق الاتحادات المحلية استخدام تلك الموارد بحسب حاجاتها وإعداد تقارير مفصلة في نهاية السنة المالية عن النفقات المتكبدة".

وأتم: "القرار الأخير الذي ننتظره جميعا هو إعادة استئناف المسابقات الرسمية، هذا القرار ليس قراري بمفردي، سيتم اتخاذه بناء على توصيات طبية صارمة وتوصيات اللجان الطبية للكاف وبالتأكيد بناء على توجيهات المؤسسات الدولية".