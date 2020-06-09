الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى تعقد محاضرة افضراضية عن الرياضات الموحدة

تواصل الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى أنشتطتها الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعى بانطلاق محاضرة حول الرياضات الموحدة ، اليوم الاربعاء. تأتي المحاضرة تلبية لطلب اعضاء المجلس الاقليمى للاعبين الذى عقد مؤخرا من المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة توسيع أنشطة الرياضات الموحدة وهى المسابقات

الاقليمى بضرورة توسيع أنشطة الرياضات الموحدة وهى المسابقات الرياضية التى يشارك فيها لاعبون من ذوى الاعاقات الفكرية مع اقرانهم من غير المعاقين .

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