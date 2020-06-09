اتحاد المصارعة ينتهي من وضع خطة عودة النشاط

انتهى الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام النوار من وضع تفاصيل خطة عودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري وفق توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة . وكشف اللواء عصام النوار في تصريحات خاصة أن خطة اتحاد المصارعة تشمل عودة اللاعبين المؤهلين للأولمبياد وااللاعبين الذين اقتربوا من التأهل مثل محمد ابراهيم كيشو الذي تأهل بالفعل من خلال بطولات العالم و عبداللطيف منيع وسمر حمزة أقرب اللاعبين للتأهل .

وأضاف أن عودة اللاعبين ستكون من خلال معسكر مغلق طويل بشروط احترازية كبيره منها عمل فحص طبي للاعبين والمدربين قبل بداية المعسكر للتأكد من سلامتهم قبل دخول المعسكر وتخصيص غرفة منفصلة لكل فرد ولن يسمح بمغادرة المعسكر غير مرة واحدة كل شهر للاعبين لزيارة أهلهم وستكون يومين على الاكثر، أما المدربين فستكون إقامتهم في المعسكر بالتبادل كل مدرب ينتظم في المعسكر 15 يوما ويخرج 15 يوما.

وتابع ان المعسكر سيشهد تدريبات بدنية منفردة بدون أي احتكاك بين اللاعبين ، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة

وأتم بأنه سيتم اجراء فحص طبي على كل فرد غادر المعسكر ولن يشارك في التدريبات إلا بعد نتيجة الفحص .

و عبداللطيف منيع وسمر حمزة أقرب اللاعبين للتأهل .وأضاف أن عودة اللاعبين ستكون من خلال معسكر مغلق طويل بشروط احترازية كبيره منها عمل فحص طبي للاعبين والمدربين قبل بداية المعسكر للتأكد من سلامتهم قبل دخول المعسكر وتخصيص غرفة منفصلة لكل فرد ولن يسمح بمغادرة المعسكر غير مرة واحدة كل شهر للاعبين لزيارة أهلهم وستكون يومين على الاكثر، أما المدربين فستكون إقامتهم في المعسكر بالتبادل كل مدرب ينتظم في المعسكر 15 يوما ويخرج 15 يوما.وتابع ان المعسكر سيشهد تدريبات بدنية منفردة بدون أي احتكاك بين اللاعبين ، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بالكامل .وأتم بأنه سيتم اجراء فحص طبي على كل فرد غادر المعسكر ولن يشارك في التدريبات إلا بعد نتيجة الفحص .

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