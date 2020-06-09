رياضة | ليفربول يقاتل على ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يقاتل على ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي بكل ما أوتي من قوة لتجديد عقد السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق من أجل عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية وحتى يبقى لأطول فترة ممكنة في قلعة الريدز وقطع الطريق على الأندية الأخرى في ضمه خلال الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب يخطط لتحصين ساديو ماني من إغراءات نادي ريال مدريد أحد أهم الأطراف القوية التي تضع اللاعب ضمن أهدافها مع المدير الفني زين الدين زيدان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول أبلغ إدارة النادي إن رحيل ساديو ماني مرفوض تمامَا لأنه يسعى لاستمرار ثلاثي الرعب المكون من محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني الذي نجح بهم في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي.