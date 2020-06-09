رياضة | الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موعد تجديد عقد كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك عن موعد تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في ظل رغبة النادي في الحفاظ عليه والاستفادة من خبراته.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".

وأضاف:" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

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من جانبه، تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

وتقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم ملف المعاريين من الفريق الكروي الأول.

وعلم موقع الخليج 365 الرياضي من مصادره داخل الزمالك أن مجلس إدارة الأبيض استقر بالفعل على عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير الأجانب رزاق سيسيه المعار إلى الإتحاد السكندري والمغربي حميد احداد المعار للرجاء المغربي ومعروف يوسف المعار إلى المقاولون العرب.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة الزمالك لتفعيل عقد شراء حميد أحداد في الرجاء المغربي وتسويق معروف يوسف وسيسيه في إحدى الدوريات الخليجية.