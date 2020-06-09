رياضة | فايلر يحسم موقفه من انضمام كريم بركاوي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه من انضمام كريم بركاوي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع كريم بركاوي مهاجم نادي حسنية أغادير المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اهتمام النادي الأهلي بضم كريم بركاوي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وقامت لجنة التخطيط بالأهلي بعرض فكرة التعاقد مع بركاوي في الصيف القادم على فايلر ليبدى رأيه في مستوى اللاعب.

ورفض فايلر نهائيا فكرة ضم كريم بركاوي إلى الأهلي في الصيف القادم حيث أكد أنه يرغب في ضم مهاجم أقوى منه ومستوى اللاعب لم يقنعه بشكل كبير.

ويبحث الأهلي منذ فترة عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الهجوم في الفريق في ظل الفقر التهديفي الذي يعاني منه هذا الخط منذ فترة.

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من جانبه، حسم حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي موقفه بشأن وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.

كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.

وكان العرض السعودي الذي تلقاه حسام عاشور في الأيام الماضية مقدما من نادي اتحاد جده السعودي الذي يريد ضم اللاعب في الصيف لتدعيم خط الوسط.

ويميل حسام عاشور إلى الموافقة على العرض السعودي المقدم له أكثر من العرض البرتغالي حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة في الدوري السعودي والأجواء هناك.

وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.