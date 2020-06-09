رياضة | مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي موقفه بشأن وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.

كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.

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وكان العرض السعودي الذي تلقاه حسام عاشور في الأيام الماضية مقدما من نادي اتحاد جده السعودي الذي يريد ضم اللاعب في الصيف لتدعيم خط الوسط.

ويميل حسام عاشور إلى الموافقة على العرض السعودي المقدم له أكثر من العرض البرتغالي حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة في الدوري السعودي والأجواء هناك.

وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.