كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كريستيانو رونالدو هو أول لاعب كرة قدم يكسب أكثر من مليار دولار

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم يكسب أكثر من مليار دولار (885 مليون يورو)، وفقًا لمجلة فوربس.

احتل لاعب يوفنتوس المركز الرابع في قائمة المشاهير لعام 2020 في المنشور بعد كسب 105 مليون دولار (92.9 مليون يورو) قبل الضرائب والرسوم في العام الماضي. وفاز على منافسه اللدود ليونيل ميسي بفارق نقطة واحدة مع صافي الأرجنتيني 104 مليون دولار (92.1 مليون يورو).

رونالدو، 35 عامًا، ليس أول رياضي يتخطى عتبة المليار دولار بينما لا يزال نشطًا – لاعب الجولف تايجر وودز والملاكم فلويد مايويذر قد هزمه – لكنه أول من وصل إليها في رياضة جماعية.

وقد أكسبته براعته في الميدان خلال مسيرته المهنية التي امتدت لـ 17 عامًا حتى الآن 650 مليون دولار (575.8 مليون يورو) والتي كانت ستنمو إلى 765 مليون دولار (677.7 مليون يورو) بحلول الوقت الذي ينتهي فيه عقده الحالي مع الفريق الإيطالي في عام 2022.

وقالت فوربس إن باقي دخله جاء من “تعزيز شهرته”.

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كان لديه صفقة مدى الحياة مع Nike منذ عام 2016 والتي دفعت له حتى الآن 20 مليون دولار (17.7 مليون يورو) سنويًا ، ولديه أيضًا صفقات مع شامبو Clear و Herbalife وصانع الأدوية Abbott.

لديه أيضًا علامته التجارية الخاصة – CR7 – والتي تشمل الملابس الداخلية ذات العلامات التجارية، ومجموعة من الأحذية، والعطور حيث يقدر أنه يمثل ربع دخله السنوي.

رونالدو هو والد الأربعة أطفال هو أيضًا الرياضي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 200 مليون متابع على Instagram.

شعبيته مربحة أيضا للأندية حيث باع يوفنتوس 520 ألف قميص لرونالدو تزيد قيمتها عن 60 مليون دولار (53.1 مليون يورو) خلال 24 ساعة من إطلاقه.

ولعب رونالدو مع بعض أشهر الأندية العالمية بما في ذلك مانشستر يونايتد وريال مدريد والآن يوفنتوس.