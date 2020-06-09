شكرا لقرائتكم المغربي أشرف بن شرقى نجح في فرض موهبته وفاز بالعديد من البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يختلف اثنان علي موهبة المغربي أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الزمالك بداية من الموسم الحالي، وأنه نجح في فرض موهبته وساهم في فوز الزمالك بالعديد من البطولات في وقت قليل، حيث حصل أشرف بن شرقي مع الزمالك علي 3 بطولات وهي بطولة كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.

أشرف بن شرقي بدأ في الظهور في نادي المغرب الفاسي موسم 2016 قبل انتقاله في نفس الموسم الي الوداد المغربي، موسم واحد فقط في الوداد المغربي كان كفيل بحصول اللاعب علي بطولتين وهما الدوري المغربي 2016/2017 ، وكأس السوبر المغربي، قبل ان ينتقل للهلال السعودي في بداية موسم 2017/ 2018 ، ويحصل علي الدوري السعودي مع الهلال، لينتقل منه الي لينس الفرنسي ولكنه لم يترك بصمة في الدوري الفرنسي ليعود الي الهلال السعودي ومنه الي الزمالك بداية الموسم الحالي 2019 / 2020 ، ليحصل مع الزمالك علي 3 بطولات .

أشرف بن شرقي حصل علي 6 بطولات في مشواره القصير الذي يمتد لما يقرب من 5 مواسم فقط في كرة القدم، الا انه نجح وباقتدار في وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء.

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في نفس السياق رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من اندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر ان بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.