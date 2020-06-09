مرتضى منصور : تركي اّل الشيخ دفع تكاليف علاج الخطيب بتكلفة تراوحت بين 70 و 80 مليون جنيه

أكد المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، أن تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد تكفل بعلاج محمود الخطيب ، رئيس الأهلي، خلال 3 مرات مختلفة.

وأضاف : "تركي اّل الشيخ دفع تكاليف علاج الخطيب في 3 مرات بتكلفة تراوحت بين 70 و 80 مليون جنيه".

وتابع منصور: "مجلس الأهلي عليه رد 261 مليون جنيه لتركي اّل الشيخ، بالإضافة إلى الساعات الهدايا ومبلغ مالي قدره 2 مليون دولار لمجلة النادي".