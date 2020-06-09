شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تطالب "فيفا" باعتماد اللائحة في حالة غياب الجمعية عن الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مطالبة الاتحاد الدولي "فيفا" بتطبيق لائحة النظام الأساسية التى من المقرر مناقشتها تمهيدًا لاعتمادها خلال الفترة المقبلة حيث يتم التحضير من قبل اللجنة لموعد مناسب عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا أو الحد من انتشاره في ظل منع مجلس الوزراء لأى تجمعات بأعداد كبيرة ولكن مسئولو الخماسية يضعون نهاية يوليو أو بداية أغسطس موعد مبدئي للجمعية العمومية.

بدأ مسئولو الخماسية في دراسة قانونية اعتماد اللائحة الحالية في حالة غياب الجمعية العموميمة عن الحضور للجمعية في ظل الأصوات الحالية من قبل مسئولو الأندية وأعضاء سابقين في اتحاد الكرة بمقاطعة العمومية وبالتالي عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي ومن ثم إقامة الانتخابات المقبلة لمجلس الجبلاية باللائحة القديمة، وهو ما دفع مسئولو اللجنة الخماسية بالجبلاية للتجهيز لمقترح بإقناع فيفا بمنحهم حق اعتماد اللائحة خاصة أنه تم وضع جميع بنود اللائحة بالتنسيق بينهما أي فيفا واللجنة الخماسية .

فى شأن مختلف، أوصت اللجنة الطبية العليا، برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتوقيع كشف pcr على كل لاعب قبل وبعد كل مباراة، حال استئناف مباريات الدورى العام هذا الموسم، للتأكد من عدم وجود إصابات بين اللاعبين، بجانب سرعة اكتشاف أى لاعب يصاب بفيروس كورونا لعزله بعيدًا عن باقى اللاعبين منعاً لتفشى العدوى.

وتتواصل اللجنة الطبية العليا مع وزارة الصحة لوضع الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة لاستئناف النشاط الرياضى هذا الموسم، الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عدم تطبيق فكرة الجدارة الرياضية فى الدورى المصرى حال إلغائه هذا الموسم، حيث اتفق الأعضاء على اعتبار الموسم كأن لم يكن وبالتالى عدم تحديد بطل للمسابقة كما سيتم إلغاء الصعود والهبوط، ونفس الامر بالنسبة للدرجات الأدنى.

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وكان "فيفا" اقترح على الاتحادات الأهلية تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية حال الغاء الدورى بسبب جائحة كورونا، وتعنى "الجدارة الرياضية" معدل حصد الفريق للنقاط فى المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة فى 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط 3 فى المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التى يحصدها على عدد المباريات التى خاضها خلال الموسم الجارى، وبالتالى فالجدارة الرياضية تنتصر للفرق أصحاب المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب مختلف الدوريات وهو ما يحافظ على الجهد المبذول للاعبين والأجهزة الفنية خلال الموسم الحالى ويلغى فكرة "كأن لم يكن"، ويحجزون مقاعدهم فى البطولات القارية دون العودة للموسم الماضى واختيار نفس الفرق التى شاركت فى النسخة الحالية.

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "كورونا" تسببت فى تأخير اجتماع الجمعية العمومية فى أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان، وأن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.