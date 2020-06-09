شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام حسن يقود الفراعنة لكأس العالم 90 بعد غياب 56 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسام حسن لاعب المنتخب الوطني السابق ، في احراز هدف تاريخي في مرمي الجزائر عام 1989 ، في التصفيات الافريقية المؤهلة الي كاس العالم 1990 بايطاليا.

وتمكن المنتخب الوطني في التاهل الي مونديال 90 للمرة الثانية في تاريخ الرياضة المصرية بعد غياب 56 عاما عن المونديال

نظام تصفيات 90

المنتخب المصري كان قد تأهل للمرحلة الثانية مباشرة في التصفيات، بعد أن جنبه الاتحاد الدولي المشاركة في الجولة الأولى، وأجريت المرحلة الثانية للمرة الأولى بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الـ16 منتخب المتأهل للمرحلة الثانية إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث تصعد المنتخبات الأربعة المتصدرة لكل مجموعة للمرحلة الثالثة والأخيرة، وضمت مجموعة مصروليبيريا ومالاوى وكينيا.

مشوار الفراعنة

بدأ المنتخب مشواره بمواجهة ليبيريا فى القاهرة، وفاز (2-0)، ثم لعب مع مالاوى فى الجولة الثانية وتعادل المنتخبان (1-1)، ولعب في الجولة الثالثة مع كينيا في نيروبي وتعادل المنتخبان سلبيا، ثم مع ليبيريا فى "منريفا"، وخسر بهدف نظيف، ثم فازت مصر في المباراتين الأخيرتين بالقاهرة على مالاوى وكينيا بنتيجة (1-0) و ( 2-0) على الترتيب، لتتصدر مصر المجموعة برصيد 8 نقاط، وتصعد للجولة الثالثة والأخيرة.

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وتأهل للمرحلة الثالثة 4 منتخبات، وهى مصر والجزائر والكاميرون وتونس، وأجريت قرعة لتحديد مواجهتين بين المنتخبات الأربعة، حيث وقعت مصر أمام الجزائر، ووقعت تونس أمام الكاميرون، ليصعد الفائزان من المواجهتين إلى كأس العالم 1990.

صدام عربي

لعبت مصر مباراتها الأولى أمام الجزائر فى استاد "17جوان" بمدينة قسطنينية الجزائرية، وتعادل المنتخبان بدون أهداف. يوم الأحد الثامن من أكتوبر عام 1989.

وفي لقاء العودة بالقاهرة نجح الفراعنة تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه حسام حسن في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.