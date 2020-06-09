شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع مزاد "جوهرة" صن داونز إلى 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو النادي الأهلي على رفع تسعيرة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي من 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار وهو مبلغ كبير لم يدفعه الأهلي في أي لاعب أجنبي من قبل ولا يتناسب مع الظروف المالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله حاليًا جراء "جائحة" كورونا، لكن إدارة القلعة الحمراء قررت رفع المبلغ المرصود لضم اللاعب الأورجوياني إستجابة لطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى تابع أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية لكن يبقي سيرينو هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب السويسري الذي يرى أن اللاعب الأورجوياني أفضل من جميع اللاعبين المعروضين عليه ويُمنى النفس بالتعاقد معه.

وأمام رغبة فايلر تراجع مسئولو القلعة الحمراء عن موقفهم السابق بإغلاق ملف اللاعب بعد رفض ناديه التفريط فيه وجددوا التفاوض مع إمكانية رفع المقابل المالي بهدف إغراء صن داونز بالاستغناء عن نجمه مقابل 3 ملايين دولار بجانب مكاسب أخرى حال مشاركة اللاعب مع الاهلي في عدد مُعين من المباريات أو تسجيل عدد مُحدد من الأهداف ليصل إجمالي الصفقة لما يقرب من 50 مليون جنيه مصري وفتح الأهلي خطوط اتصالات مع النادي الجنوب أفريقي بهدف حسم مصير اللاعب والتعاقد معه رغم أن تقارير صحفية في جنوب أفريقيا أشارت إلى أن اللاعب جدد عقده مع نادي ومع ذلك مازال سيرينو المُلقب بـ"جوهرة" صن داونز اللاعب الأهم والأفضل في خيارات فايلر الذى أوصى إدارة النادي بضم جناح بمواصفات سيرينو وصانع ألعاب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.