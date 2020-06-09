اتحاد الكرة يُجمد شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تجميد شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد هجومه على مسئولي القلعة الحمراء مؤخرًا. مسئولي القلعة الحمراء مؤخرًا. وعلمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة رفض اتخاذ قرار بشأن هذه الأزمة في الوقت الراهن نظرًا لانشغاله بالعديد من الأمور الخاصة بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتعديل لائحة النظام الأساسي بجانب التعرف على موقف الدوري الممتاز وانتظار قرار الدولة بشأن البطولة. الوقت الراهن نظرًا لانشغاله بالعديد من الأمور الخاصة بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتعديل لائحة النظام الأساسي بجانب التعرف على موقف الدوري الممتاز وانتظار قرار الدولة بشأن البطولة.

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