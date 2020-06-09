اتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تجميد شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد هجومه علىمسئولي القلعة الحمراء مؤخرًا.
وعلمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة رفض اتخاذ قرار بشأن هذه الأزمة فيالوقت الراهن نظرًا لانشغاله بالعديد من الأمور الخاصة بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتعديل لائحة النظام الأساسي بجانب التعرف على موقف الدوري الممتاز وانتظار قرار الدولة بشأن البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يُجمد شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.