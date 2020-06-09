الاتحاد السكندري يجدد عقد نجم فريق السلة

نجح مسؤولو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أحمد الصباغ و الذى يُجيد اللعب بمركز الجناح ، و ذلك لموسم إضافى .
و رحب " الصباغ " بتجديدتعاقده مع زعيم الثغر بوصفه أحد أبناء النادى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2020-2021 ،
و يحرص مجلس إدارة زعيم الثغر على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة
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