الاتحاد السكندري ينهى إجراءات استعادة 52 فدانًا ببرج العرب

أنهى محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات الحكم القضائى الصادر لصالح زعيم الثغر باستعادة الأرض التي سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب و ذلك خلال إجتماعه الذى عُقد مع عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب .

و أصدر رئيس النادى قراراً بتشكيل لجنة لأستلام الأرض من السادة جاسر شمس المدير

التنفيذي و أشرف حشيش المستشار القانوني وحسن السبخى المدير المالى وأحمد النظامى المحامى .

و أكد محمد مصيلحى أن نادى الاتحاد السكندرى وجد كل التعاون من جانب جميع قيادات و مسئولي مدينة برج العرب الجديدة برئاسة عصام بدوي و أنه تم الاتفاق على أن يكون الاستلام الفعلى الشهر القادم " يوليو 2020

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و أشاد محمد مصيلحى بنجاح نادى الاتحاد السكندرى في إستعادة هذه الأرض ، و أشار أن زعيم الثغر سيكون أول نادى سكندرى يمتلك ثلاث مَقَارٍ مختلفه بالمحافظة ( الشاطبى _ سموحة _ برج العرب ) .

و أوضح مصيلحي أن مجلس الإدارة سوف يعكف على دراسة الآليات و بعض المقترحات للأستفادة من هذه المساحة الكبيرة و المتميزه لخدمة السادة أعضاء النادى و كذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التي يمكن من خلالها إحداث طفره فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة .