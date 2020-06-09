4 أسباب تجعل المد للجنة الخماسية الحل الأمثل للكرة المصرية

تواجه اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، العديد من الصعوبات في الفترة الحالية، ما بين تعديلات اللائحة ومخاطبة بعض الأندية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وصعوبة انعقاد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة تعديلات اللائحة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الأيام الماضية تردد أنباء عديدة عن إمكانية المد للجنة الخماسية لمدة سنة، في ظل الظروف الصعبة التي واجهها النشاط الكروي على مستوى العالم، ومازال يواجهها في مصر تحديدًا، بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض "الوفد"، 4 أسباب تجعل المد للجنة هو الحل الأمثل للكرة المصرية الفترة المقبلة:

الطعون الانتخابية:

لاشك أن الخلاف بين القانون المصري الذي ينص على إجراء الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة لمدة سنة، وبين رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في إجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات، سيفتح الباب أمام الطعون الانتخابية واللجوء

إلى القضاء ويخلق نوعًا من الصراعات اتحاد الكرة في غنى عنها خاصة وأن المجلس المقبل مُطالب بالتركيز على تطوير الكرة المصرية والاستفادة من أخطاء المجالس السابقة.

الجمعية العمومية:

تسبب انتشار فيروس كورونا في تعطل جميع مناحي الحياة تقريبًا والوسط الكروي ليس ببعيد عن ذلك، وبالطبع يعد عقد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة التعديلات أمر صعب الحدوث في ظل التحذيرات المستمرة من التجمعات، وهو الأمر الذي أجل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررًا له أبريل الماضي، الأمر الذي تسبب في خلق أزمة بين الجمعية العمومية واتحاد الكرة لعدم حسم ملف تعديلات اللائحة حتى الآن من أجل عرضه على الجمعية العمومية.

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التجهيز للموسم الجديد:

مع غموض مصير الدوري في الموسم الحالي،

فإن اتحاد الكرة مطالب بالتجهيز للموسم الجديد، والذي يتطلب بعض الوقت سواء ألغي الدوري الحالي أو استمر، لأنه في حال إلغائه فإن اتحاد الكرة بحاجة لبدء الدوري الجديد في أغسطس حتى يتسنى للاعبين استعادة لياقتهم للمشاركة مع المنتخب في تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي لم يتحدد مووعدها بعد لكن المؤكد أنه لن يكون بعد فترات التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، أما في حالة استئناف الدوري فإن اتحاد الكرة لن يجد أمامه أي وقت لأنه سيحدث تلاحم بين الموسمين الحالي والمقبل.

- لائحة النظام الأساسي:

مازالت لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تشهد حالة من الشد والجذب بين اتحاد الكرة والفيفا، خاصة فيما يتعلق بمنصب النائب وبند الـ8 سنوات، بعدما أخطر الفيفا اتحاد الكرة بأن يكون اختيار النائب داخليًا في مجلس الإدارة وليس بالانتخاب، وهو ما يمثل أزمة لمن ينطبق عليهم بند الـ8 سنوات، حيث لم يعد أمامهم فرصة لخوض الانتخابات المقبلة إلا الترشح على مقعد الرئيس، وهو أمر صعب الحدوث في وجود هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق.