شاهد.. الإسماعيلي يخاطب الفيفا بسبب اتحاد الكرة

خاطب مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " رسميًا بشأن الاتحاد المصري "الجبلاية ". وطالب الإسماعيلي في خطابة أنه سبق وقرر الاتحاد الدولي في شهر أغسطس لعام 2019، تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة لفترة تنتهي يوم 31 يوليو 2020، ومهمتها إجراء الانتخابات لاتحاد الكرة". لعام 2019، تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة لفترة تنتهي يوم 31 يوليو 2020، ومهمتها إجراء الانتخابات لاتحاد الكرة". Advertisements وأضاف النادي الإسماعيلي قائلًا أنه حتى الآن لم يتخذ اتحاد الكرة أيا خطوات حاسمة لإجراء الانتخابات أو وضع خطة طريق لها . يتخذ اتحاد الكرة أيا خطوات حاسمة لإجراء الانتخابات أو وضع خطة طريق لها . وأختتم الدراويش في خطابه للاتحاد الدولي قائلًا أنه تطبيقا لقواعد الشفافية والعدالة، يطالبهم النادي الإسماعيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد الدولية، بغية انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة في أسرع وقت ممكن".

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