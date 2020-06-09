رياضة | الزمالك يحدد شروطه لبيع محمد عبد السلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد شروطه لبيع محمد عبد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروط للاستغناء عن محمد عبد السلام مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة الزمالك لن تسمح بخروج محمد عبد السلام على سبيل الإعارة الصيف المقبل، إلا بعد ضم مدافع جيد.

وتابعت التقارير، أن إدارة الزمالك لا تريد خروج محمد عبد السلام من الفريق، إلا بعد التعاقد مع مدافع، في ظل وجود 3 أسماء لخلافه، وهم وهم محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش.

وأكدت التقارير، أن محمد عبد السلام يمتلك عدة عروض داخل الدوري المصري، لكنه لن ينظر إليها إلا بعد حسم مصيره مع الزمالك.