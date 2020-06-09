رياضة | الزمالك يرفض التعاقد مع كينو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض التعاقد مع كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر من داخل الزمالك أن إدارة النادي الأبيض رفضت التعاقد مع البرازيلي كينو نجم الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان البرازيلي كينو نجم براميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي من ضمن اللاعبين المعروضين علي الزمالك في الفترة الماضية عن طريق وكلاء لاعبين عقب نهاية فترة إعارته إلى الجزيرة الإماراتي.

واستبعدت إدارة الزمالك فكرة التعاقد مع كينو من البداية ويرجع هذا بسبب الراتب الكبير الذي سوف يحصل عليه النجم البرازيلي مقارنة برواتب اللاعبين في القلعة البيضاء وهو ما جعل إدارة الزمالك تستبعد فكرة التعاقد مع كينو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث الزمالك في الفترة الحالية عن تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بنجوم مميزين.