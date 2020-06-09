رياضة | الوحدة السعودي يقترب من ضم أوناجم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي يقترب من ضم أوناجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الوحدة السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي محمد أوناجم نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة الوطن السعودية بأن الوحدة السعودي حصل على موافقة أوناجم الذي رحب بالانضمام إلى صفوف الفريق السعودي بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين.

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وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الزمالك طلب الحصول على مبلغ 20 مليون ريال سعودي وأكدت أن مرتضى منصور رئيس الزمالك اقترح تقسيط المبلغ على 4 دفعات وهو ما قوبل بالترحيب من جانب الفريق السعودي الذي يتمسك بالتعاقد مع أوناجم.

وكشفت الصحيفة السعودية أن الزمالك كان قد تعاقد مع أوناجم مطلع الموسم الحالي مقابل مليون ونصف مليون دولار بالإضافة إلى رحيل الكونغولي كاسونجو إلى الوداد المغربي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن أوناجم يواجه شبح الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل بسبب رغبة إدارة النادي الأبيض في استغلال مقعده بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.