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رياضة | مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الدولي للدراسات CIES، عن دراسة بقائمة اللاعبين، الأكثر قيمة تسويقية في الدوريات الكبرى، خلال الفترة المقبلة.

وشهدت القائمة مفاجآت عديدة أبرزها، خروج النجم الأرجنتيني ليونيل مهاجم وقائد فريق من قائمة أفضل 20 لاعبًا.

كما تراجع النجم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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بينما تصدر القائمة، النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والذي ارتبط إسمه بالعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم كل من وليفربول، حيث تقدر قيمته نحو 259.2 مليون يورو.

بينما يتواجد في المركز الثاني رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث تبلغ قيمته نحو 149.7 مليون يورو.

وجاء في المركز الثالث جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تبلغ قيمته 179.1 مليون يورو.

في حين يأتي في المركز السادس الفرعون المصري محمد صلاح جناح فريق الإنجليزي، حيث تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 144.9 مليون يورو، ثم يليه السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق إذ تبلغ قيمته 139.2 مليون يورو.

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