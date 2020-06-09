رياضة | فايلر يكرر مطالبه للأهلي بشأن ملعب التتش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يكرر مطالبه للأهلي بشأن ملعب التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاود السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طرح مطالباته بشأن أرضية ملعب مختار التتش.

وطالب فايلر بضرورة سرعة التدخل لإجراء تعديلات على أرضية ملعب مختار التتش، خلال الفترة المقبلة.

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وأعرب السويسري مدرب الأهلي عن استيائه من أرضية ملعب التتش فى أكثر من مناسبة سابقة، مشيرا إلى أنها من أهم أسباب الإصابات الكثيرة التى ضربت عددا من العناصر الأساسية على مدار الموسم الحالي.

إدارة الأهلى وعدت فايلر بدراسة هذا الموضوع وتحديد الموعد المناسب للقيام بهذه التعديلات.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حالياً، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتشير المعلومات إلى أنه في طريقه إلى الإلغاء هذا الموسم.