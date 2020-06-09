رياضة | مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الأندية الاسبانية لكرة القدم عن استئناف بطولة الدورى الاسباني الممتاز لهذا الموسم بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وذالك بعد أن حصلت علي الضوء الأخضر من الحكومة علي العودة.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز:

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تعود المنافسة الاسبانية بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إشبيلية أمام نظيره نادي ريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الجمعة يواجه نادي غرناطة نظيره نادي خيتافي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بينما يستضيف نادي فالنسيا علي ملعبه نظيره نادي ليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما يحل نادي برشلونة ضيفا علي نادي ريال مايوركا يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ويوم الأحد يواجه نادي اتلتيكو مدريد نظيره مادي أتلتيك بلباو في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ويواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإسبانية مدريد.