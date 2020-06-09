رياضة | المقاولون العرب يبدأ رحلة البحث عن «بديل طاهر محمد طاهر» في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يبدأ رحلة البحث عن «بديل طاهر محمد طاهر» في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

المقاولون العرب يبحث عن بديل طاهر محمد طاهر

طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من إدارة النادي، التعاقد مع بديل مناسب لرحيل طاهر محمد طاهر المحتمل خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وارتبط اسم طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب بالانتقال إلى أحد القطبين الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والاحتراف الخارجي وهوا الأقرب.

طاهر محمد طاهر يرفض عروض الأهلي والزمالك

وتلقى طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، عددا من العروض الأوروبية في الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة النادي تنتظر وصول عرض أفضل للاعب من أجل إفادة النادي من الناحية المادية.

ودخل ناديا الأهلي والزمالك، في مفاوضات مع إدارة نادي المقاولون العرب من أجل الحصول على خدمات المهاجم، إلا أن "طاهر"، رفض الاستمرار في الدوري المصري وأعلن رغبته في الاحتراف بملاعب أوروبا أسوة بمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.