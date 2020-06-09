شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُجهز أسلحته لاسترداد صدارة الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ريال مدريد للعودة إلى الأجواء المحلية وعينه على خطف لقب الليجا، الغائب عن خزائن كتيبة الفرنسى زين الدين زيدان منذ موسمين سيطر خلالهما الغريم التقليدى برشلونة على اللقب.

ويسعى الفريق الملكى إلى تعويض فارق النقطتين خلف البارسا بالعديد من النقاط الإيجابية، أبرزها عودة الثنائى الغائب لفترة طويلة للإصابة، البلجيكى إيدين هازارد والإسبانى ماركو أسينسيو.

مكاسب التوقف

وبعد أن توقع الجميع انتهاء موسم النجم البلجيكى، ليس مع فريقه فحسب، ولكن مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، إلا أن تفشى جائحة كورونا فى العالم جاء بمثابة الضرة النافعة لهازارد.

ونفس الحال مع النجم الشاب ماركو أسينسيو، الذى أصيب بقطع فى الرابط الصليبى للركبة، خلال فترة الإعداد للموسم الحالى.

وساهمت حالة الطوارئ التى أقرتها الحكومة الإسبانية، فضلا عن توقف جميع الأنشطة فى البلاد، ومن بينها الموسم الكروى، قرابة الشهرين ونصف، فى استعادة المدرب الفرنسى لأوراقه الرابحة، مع الاستعداد لدخول المنعطف الأخير والحاسم فى الموسم المحلى.

وقطعا ستجبر أجندة المباريات المضغوطة، خلال المتبقى من عمر الليجا، زيدان على الاستعانة بجميع أسلحته، باستثناء الغياب المفاجئ للمهاجم الفرنسى كريم بنزيما، والصربى المصاب بكسر فى القدم خلال فترة الحجر الصحى لوكا يوفيتش.

مهمة مُعقدة

أمر آخر سيؤثر فى عودة الفريق الملكى للبطولات، وهو غياب أحد أهم العوامل التى كان يعول عليها، وهى الجماهير، بسبب البروتوكولات الطبية، ما دفع الإدارة للإسراع بعملية توسعة ملعب (سانتياجو برنابيو)، ومن ثم الانتقال لملعب الفريق الرديف (ألفريدو دى ستيفانو) داخل المدينة الرياضية.

وخلال ماراثون سباقه المحتدم على لقب الليجا مع الغريم الأزلى الكتالونى، سيستقبل الريال على ملعبه الجديد كل من إيبار وفالنسيا وريال مايوركا وخيتافى وديبورتيفو ألافيس، وأخيرا فياريال على الترتيب.

Advertisements

فيما سيخرج الملكى من أجل مواجهة كل من ريال سوسييداد وإسبانيول أتلتيك بلباو وغرناطة وليجانيس.

وتخلت كتيبة «زيزو» عن الصدارة للبرسا، بالخسارة قبل فترة التوقف الإجبارى داخل معقل ريال بيتيس (2-1).

بدائل هجومية

وسيكون أمام زيدان العديد من الخيارات فى الخط الأمامى، من أجل تعويض غياب المهاجمين، سواء يوفيتش، أو بنزيما، أو حتى ماريانو دياز العائد من الإصابة.

على رأس هذه الخيارات، الويلزى جاريث بيل، والثنائى البرازيلى فينيسيوس جونيور ورودريجو، ولوكاس فاسكيز أو حتى إبراهيم دياز، حيث ستسعى هذه الأسماء للتشبث بالفرصة، لاسيما أنها لم تقدم المردود المنتظر منها، وظهرت على فترات، بالإضافة للثنائى هازارد وأسينسيو.

ورغم الآمال الكثيرة التى وضعتها الجماهير على كاهل هازارد لحظة الإعلان عن ارتدائه للقميص الملكى، إلا أن إصابات اللاعب المتكررة حالت دون ذلك، ولكن القدر أمهله فرصة لإثبات قيمته وقدرته على قيادة الفريق وسط هذه الظروف الاستثنائية، مثلما كان الحال معه فى تشيلسى.

التحدى الكبير

ولا شك أن التحدى الأكبر للاعبى الريال خلال هذه الفترة هو عدم فقدان مزيد من النقاط، مع انتظار أى تعثر لرفاق النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، من أجل الانقضاض على الصدارة.

ويضع نجوم الريال نصب أعينهم استعادة اللقب المحلى الغائب منذ 2017، فى انتظار تحديد الاتحاد الأوروبى (يويفا) لمصير دورى الأبطال.

ويسعى الملكى لتعويض خسارة ذهاب ثمن النهائى على يد كتيبة الإسبانى بيب جوارديولا، مانشستر سيتى الإنجليزى، بنتيجة (1-2)، فى مباراة الإياب، وتجنب مصير العام الماضى بالخروج صفر اليدين من البطولة التى يتربع على عرشها.