شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض التخلى عن «موهبة كتالونيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض نادى برشلونة التفريط فى خدمات الموهبة الشابة، أنسو فاتى، بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الـ17 عاما، الذى تألق مع الفريق الكتالونى خلال الموسم الحالى، حتى قبل توقف المنافسات فى منتصف مارس الماضى، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، رفض عرضا مغريا من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، من أجل الحصول على خدمات النجم الشاب أنسو فاتى، مقابل 100 مليون يورو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت، فى وقت سابق، إلى أن مسؤولى البارسا يتمسكون ببقاء اللاعب الشاب، لأنهم يرون فيه مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، رغم اهتمام بوروسيا دورتموند الألمانى بضمه، بديلًا للنجم الإنجليزى جادون سانشو.

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وسجل فاتى 5 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة هذا الموسم مع برشلونة، خلال 24 مباراة فى جميع المسابقات.

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه فريق ريـال مايوركا، السبت، 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدورى الإسبانى، الذى من المقرر أن تعود منافساته بداية من يوم 11 من نفس الشهر.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، برصيد 58 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريـال مدريد، الوصيف، برصيد 56 نقطة.