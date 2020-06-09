شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض هدّاف وادى دجلة بعد رفض الزمالك تجديد إعارة «سيسيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى يفكر فى أساليب جديدة لدعم صفوف الفريق فى الموسم الجديد فى ظل الرفض الأخير لإدارة نادى الزمالك لتجديد إعارة لاعبى الفريق بصفوف زعيم الثغر أحمد رفعت ورزاق سيسيه ورغبتهم فى البيع النهائى.

بعدما دخل فى مفاوضات جادة مع محمد هلال، هداف وادى دجلة، الذى أبدى رغبته فى الانتقال إلى زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى، حيث يحتاج الاتحاد لدعم خط هجومه فى الموسم الجديد.

على صعيد آخر، عبر خالد قمر هداف الاتحاد عن سعادته بالتواجد بالنادى فى ظل وجود المهندس محمد مصيلحى، رئيس النادى الحالى، مشيرا إلى أنه لغى من قاموسه تماما فكرة الاحتراف الخارجى بعد العروض التى تلقاها الموسم الماضى لأن الأمور داخل نادى الاتحاد تسير بطريقة أقرب إلى الاحترافية.

على الجانب المقابل، نجح مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمد مصيلحى فى تمديد عقد أحمد الصباغ، لاعب الفريق الأول للسلة، لمدة موسم جديد، ورحب «الصباغ» بتجديد تعاقده مع زعيم الثغر بوصفه أحد أبناء النادى عقب الجلسة التى عُقدت معه بحضور رئيس النادى والمحاسب حازم الرجال، أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد، عضو مجلس الإدارة، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2020-2021.

جاء ذلك فى ظل حرص مجلس إدارة النادى على الإبقاء على العناصر الأساسية ونجوم الفريق وبناء على رغبة أحمد مرعى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة بالنادى، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

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