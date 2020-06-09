شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الجبلاية»: الأهلى لن يُنصب بطلًا للدورى حال إلغائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تنصيب النادى الأهلى بطلا للدورى الممتاز فى حالة إلغاء الموسم الجارى، لسببين: أولهما أنه لا يوجد فى لائحة المسابقات بند ينص على أنه فى حالة إلغاء البطولة بسبب الظروف القهرية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن بعد انتشار فيروس «كورونا» يتم منح متصدر البطولة اللقب.. والسبب الثانى أن عدد النقاط المتبقى فى بطولة الدورى حال استئنافها لا يمنح اللقب للمتصدر تلقائيا.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل اللجنة - رفض ذكر اسمه - فإن اتحاد الكرة لن يمنح لقب الدورى إلى النادى الأهلى فى حالة إلغاء البطولة، لافتا إلى أن الظروف التى نمر بها لا يوجد بها نص فى اللائحة.

وأوضح المصدر أن عدد النقاط المتبقية فى الدورى يمكن تعويضها فى حالة استئناف مباريات الدورى، ومن ثم فلا يجوز اعتبار أى فريق بطلا لبطولة لم يحسمها من خلال النقاط. ولفت المصدر إلى أنه فى حالة اعتبار الأهلى بطلا للدورى، فيجب تحديد عدد الهابطين والصاعدين من القسم الثانى، وهو أمر لم يتم حسمه بشكل نهائى، نتيجة الصراع الذى كان مستمرا بين الأندية قبل توقف النشاط الكروى.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة لن يقرر هبوط أى من الأندية إلى القسم الثانى ولا صعود أى فريق من القسم الثانى إلى دورى الأضواء لنفس السبب، وهو أن عدد النقاط فى الصراع بين الهابطين والصاعدين لم يُحسم نتيجة لتوقف النشاط.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها لإعلان إلغاء بطولة الدورى الممتاز خلال الموسم الجارى والاكتفاء باستئناف مباريات كأس مصر من أجل تقليص عدد الجمعية العمومية إلى 96 ناديا.. ووفقا للمصدر نفسه، فإن 15 أغسطس المقبل هو آخر موعد لتحديد إمكانية استئناف بطولة الدورى خلال الموسم الجارى، مشيرا إلى صعوبة اتخاذ القرار فى ظل عدم وجود إجراءات احترازية داخل الأندية لمواجهة جائحة «كورونا».

وأكد المصدر أن القرار النهائى فى استئناف البطولة من عدمه ليس فى يد اتحاد الكرة وإنما هناك جهات مسؤولة ستتخذ القرار النهائى وفقا للظروف التى تمر بها البلاد.

واستقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى فى الموسم المقبل يوم 15 سبتمبر المقبل من مجموعة واحدة وبنفس الأندية التى خاضت مسابقة الموسم الجارى التى لاتزال قيد الدراسة بين الإلغاء وإعادة استكمال النشاط مرة أخرى.

وأبدى المصدر دهشته من مطالبة البعض بإلغاء بطولة الدورى فى الموسم المقبل فى الوقت الذى تخوض فيه الأندية والمنتخبات ارتباطات إفريقية ودولية يحتاج خلالها اللاعبون لخوض مباريات محلية من أجل الحفاظ على مستواهم الفنى والبدنى ومنح الفرصة للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لاختيار اللاعبين المميزين لضمهم إلى المنتخبات المختلفة.

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يأتى هذا فى الوقت الذى استقرت فيه اللجنة المؤقتة على إقامة انتخابات الجبلاية منتصف شهر أكتوبر المقبل بعد اعتماد التعديلات النهائية للائحة النظام الأساسى من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

ورفضت لجنة الجناينى مطالبة عدد من الأندية عقد اجتماع طارئ لمناقشة بنود اللائحة، باعتبار أنه لا يجوز عقد اجتماعات فى الوقت الحالى بسبب «كورونا»، فيما حذرت اللجنة القانونية بالجبلاية من تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى على عدد من أعضاء المجلس السابق برئاسة هانى أبوريدة باعتبار أنه لا يجوز تطبيق بند باللائحة بأثر رجعى حتى لا يتم بطلان الانتخابات. وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن أى بند يتم تطبيقه بعد اعتماده من الجمعية العمومية مستندا على وجود مبدأ قانونى يؤكد عدم جواز تطبيق أى مادة قانونية بأثر رجعى.