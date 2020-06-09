شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتمسك بالتعاقد مع مهاجم مازيمبى فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بالتعاقد مع جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، أو الأوروجويانى سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقى، خلال ميركاتو الصيف المقبل، وذلك بعدما تحفظ على التعاقد مع مهاجم حسينية أغادير المغربى لعدم اقتناعه بقدراته الفنية، والتى لا تؤهله لقيادة الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد. ورفض فايلر دخول النادى فى أى مفاوضات مع أى مهاجم آخر لحين معرفة مصير الصفقتين، حيث يرى أنهما الأفضل حتى الآن لقيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد. ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن لجنة التعاقدات قررت مخاطبة ناديى مازيمبى وصن داونز لمعرفة المقابل المادى المطلوب فى كل صفقة لعرض تقرير شامل عن الموضوع إلى إدارة النادى لاتخاذ الرأى النهائى بشأن حسم لاعب منهما.

وأكد المصدر أن لجنة التعاقدات تدرس عقد جلسة مع المدير الفنى لإقناعه بوضع مهاجم آخر من الشمال الإفريقى، خوفا من فشل التفاوض مع لاعبى مازيمى وصن دوانز، خصوصا أن اللاعبين يتميزان بالمهارة والقدرات الفنية التى تجعلهما مطمعا للعديد من الأندية التى ترغب فى تدعيم صفوفها بعناصر مميزة فى الموسم الجديد، خاصة الأندية الخليجية التى تكثف من جهودها للتعاقد مع المواهب المميزة فى القارة الإفريقية.

ويبحث النادى الأهلى عن ضم مهاجم قوى خلال الصيف المقبل، بناءً على وجهة نظر فايلر، المدير الفنى، فى ظل مشاركته لأكثر من بطولة، سواء محلية أو إفريقية.

من ناحية أخرى، تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الضغط على وليد أزارو، مهاجم الفريق والمعار إلى الاتفاق السعودى، لإقناعه بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل من أجل السماح له بالانتقال إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، بعد رفضه الاستمرار مع الاتفاق.

وكانت لجنة التخطيط بالأهلى رفعت توصية لمحمود الخطيب، رئيس النادى، بضرورة التجديد له، حرصا على مصلحة النادى، على أن تتم إعارته فى الموسم المقبل بدلا من رحيله المجانى.

على الجانب الآخر، تعقد لجنة التخطيط بالنادى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق، وبحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خلال الأسبوع المقبل، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجى والتأهيلى لكل لاعب.

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فى شأن آخر، طلب نادى بيراميدز التعاقد مع حمدى فتحى، لاعب الأهلى، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق، ووفقا لمصدر مطلع فإن اللاعب رحب بالانتقال إلى بيراميدز بشرط ضمان مشاركته فى المباريات الرسمية.