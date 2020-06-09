شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون عرب جاءوا للزمالك "نجوم" ورحلوا من الباب الخلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو الزمالك مع العديد من اللاعبين العرب لتدعيم صفوف الفريق على مر التاريخ منهم من نجح فى لفت الأنظار وارتبطت به الجماهير البيضاء حتى وقتنا هذا ومنها من لم يظهر بالشكل الجيد وخرج من الباب الضيق دون وضع بصمة، إلا أن هناك عددًا من اللاعبين الذين جاءوا لميت عقبة نجومًا فى أنديتهم او منتخبات بلادهم واختفوا فى الفريق الأبيض نرصدهم فى التقرير التالى:

عماد محمد

قائد المنتخب العراقى وهدافه، تعاقد معه الزمالك 2009 لتدعيم هجوم الفريق، إلا أنه خرج من حسابات حسام حسن المدير الفنى للفريق الأبيض آنذاك ليقرر الرحيل والإعارة إلى بوشاك الإيرانى لمدة 6 شهور، ثم يرحل بشكل نهائى بعد فشله فى التجاوب مع الجهاز الفنى للفريق الأبيض .



عماد محمد

يقول عماد محمد عن تجربته فى الزمالك إنها جاءت فاشلة بكل ما تحمله المعنى من كلمة، خاصة أن الإدارة تعاقدت معه لتدعيم الشق الهجوم إلا أن حسام حسن كان لديه رأى أخر بعدم الإعتماد عليه، مطالبًا فى حينها عدم لعب أى لاعب عراقى بفريق الزمالك.

صالح سدير

تعاقد الزمالك مع صالح سدير نجم الكرة العراقية موسم 2004- 2005 ، قادمًا من الطلبة العراقي، مقابل 100 ألف دولار ليكون بديلاً لحازم إمام أمير الموهوبين.



صالح سدير

شارك صالح سدير مع الزمالك فى 11 مباراة منها مباراتان فى دوري أبطال أفريقيا بمعدل 89 دقيقة.

لم يقدم اللاعب المستوي المطلوب ليتم الاستغناء عن خدماته،وبعد رحيله عن الزمالك انتقل لنادي الأنصار اللبناني ثم انتقل إلى نادي العهد اللبناني وانتقل إلى نادي الصفاء اللبناني.

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خالد سعد

تعاقد الزمالك مع خالد سعد صيف 2007، من بين أبرز الصفقات في تاريخ الكرة المصرية، خاصة أن اللاعب كان يمر بحالة تألق مع ناديه الفيصلى الأردنى واستطاع أن يخرج الفريق الأبيض من البطولة العربية بهدف صاروخى فى مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك وقتها .

وأتم مجلس إدارة الزمالك تعاقده مع خالد سعد لمدة 3 مواسم مقابل 500 ألف دولار، وعكس جميع التوقعات لم ينجح سعد في تقديم أوراق اعتماده داخل قلعة ميت عقبة، حيث لم يظهر اللاعب سوى في 6 مباريات فقط خلال موسم مع الزمالك، ولم يسجل أي هدف ، ليرحل اللاعب عقب نهاية الموسم مباشرة لصفوف النجمة اللبناني.

مؤيد العجان

ظهير أيسر منتخب سوريا الأساسى ، انتقل لفريق الزمالك موسم 2017 لتدعيم الجبهة اليسرى فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريف الأبيض فى هذا المركز، إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب رغم حصوله على العديد من الفرص مع بعض المدربين ليتم الاستغناء عنه بشكل نهائى.