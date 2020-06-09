شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس تقرير عبد القادر عن الراحلين في النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدَم رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلي تقريراً لمسئولو القلعة الحمراء يتضمن الأسماء المُرشحة للرحيل عن القطاع خلال الموسم المقبل سواء فيما يتعلق باللاعبين أو المدربين المحليين أو الأجانب ، ومن المقرر أن يدرس مجلس إدارة النادي رؤية وتقرير رؤوف عبد القادر الذى تم إعداده بناءً على تقرير الجهاز الفني لكل لعبة في النادي بما يتناسب مع ظروف المرحلة المقبلة التى ستشهد تغييرات في أسعار اللاعبين بعد "جائحة" كورونا .

فيما عقد محمود الخطيب رئيس الأهلى جلسة مؤخراً مع مدير النشاط الرياضى بعض الأمور المتعلقة بالميزانية المتوقعة للنشاط الرياضى فى الموسم المقبل، فى ظل رغبة مجلس الأهلي تدعيم كافة الألعاب من أجل المنافسة على جميع البطولات فى شتى الألعاب.

ويُجهّز مسئولو النادى حالياً ميزانية خاصة للنشاط الرياضى خلال الموسم المقبل، بناءً على التقرير الذى سيتم إعداده عن احتياجات النشاط الرياضى فى شتى الألعاب قبل إنطلاق الموسم المقبل، ويتطلع الأهلى لمعرفة احتياجات كل لعبة فى النشاط الرياضى من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط.

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ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.