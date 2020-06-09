أحمد بلال: لو بلعب دلوقت وفاوضوني للتجديد هاخد 100 مليون جنيه

رشَّح الكابتن أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اللاعب فرجاني ساسي لاعب الزمالك، للانضمام للأهلي؛ بسبب إمكانياته الكبيرة والتي تساعده على تقديم الكثير داخل القلعة الحمراء.

وقال "بلال" خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس" أن فرجاني ساسي إضافة قوية لأي فريق معربا عن تمنياته بانضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي .

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وردا علي سؤال حول القيمة التي تلائم إمكانياته لو كان متواجدا في الملاعب بالوقت الحالي قال أحمد بلال: "لو كنت ألعب في الوقت الحالي، وفاوضوني للتجديد؛ سأطلب 100 مليون جنيه، في ظل المبالغ الحالية لتجديد عقود اللاعبين".

واستطرد:" أغلى رأس حربة في مصر يستحق عقد بقيمة 2 مليون جنيه، وأعلى لاعب في مصر مايستحقش اكثر من 10 ملايين جنيه.