شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعفى موظفى الأقاليم من الحضور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إعفاء موظفى الجبلاية الذين يقيمون فى خارج القاهرة من الحضور لمقر الجبلاية خلال الفترة الحالية، منعًا لانتشار فيروس كورونا، لاسيما أن معظمهم يستخدمون وسائل المواصلات العامة لذا فضل المدير التنفيذى إعفاءهم من الحضور.

وقرر وليد العطار وعزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة تعقيم مقر اتحاد الكرة بشكل يومى وكامل من أجل تطهير المقر والقضاء على أى وجود للفيروس داخل أروقة الجبلاية منعًا لظهورأى حالات جديدة، بجانب وضع شروط وضوابط لدخول أى شخص أو زائر لمقر الاتحاد حيث لابد أن يرتدى كمامة بجانب خضوعه لاختبار درجة الحرارة قبل دخوله مقر الجبلاية لمقابلة اى موظف منعًا لأى عدوى تأتى من الخارج.

من ناحية أخرى، رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى الاندية تمهيدا لمناقشتها ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية خلال 45 يوما من إرسال اللائحة تمهيدا لعقد الإجتماع لمناقشة واعتماد اللائحة النهائى ومن ثم إرسالها الي الاتحاد الدولي –فيفا- لاعتماد التصور الأخير للائحة وشروط الترشح للانتخابات.

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أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة الجمعية العمومية فى شهر يوليو فى حالة تحسن الأوضاع بسبب فيروس كورونا.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.