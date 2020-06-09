شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون المصرى البورسعيدى النادى رقم 6 فى مسيرة عبد المنصف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على مقربة من خطوة جديدة فى مشواره مع الساحرة المستديرة، بعدما تلقى اللاعب عرضًا من نادى المصرى البورسعيدى الذى يرغب فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه، حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.

عبد المنصف صاحب الـ 43 عامًا ما زال يصارع وينافس عامل "الزمن" ويثبت للجميع أن العمر مجرد "رقم" لا يمكن أن يعوق طموحات صاحبه، خاصة إن كان يمتلك الإصرار والعزيمة على ذلك، وبعد أن تلقى اللاعب عرضًا من فريق جماهيرى كبير بحجم المصرى البورسعيدى أصبح أمام محطته رقم "6" وسط الأندية التى لعب لها "أوسة".

محمد عبد المنصف بدأ مشواره مع فريق مزارع دينا موسم 1995 حتى 1999، ثم انتقل إلى الزمالك وظل يرتدى القميص الأبيض حتى عام 2010، بعدها انتقل لصفوف فريق الجونة حتى عام 2012، ومنه إلى إنبى الذى ظل معهم حتى عام 2017، ثم انتقل فى الأخير إلى وادى دجلة، وفى حالة موافقته على عرض المصرى البورسعيدى سيكون النادى رقم "6" فى مسيرة الحارس المخضرم.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

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وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات، وحصد الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

كما حقق "أوسة" رقما قياسيا آخر، بمشاركته فى 24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يصبح محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، ويحرص أوسة على مواصلة تدريباته بصورة يومية خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.