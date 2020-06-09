شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لو كنت لاعبا الأن لطلبت 100 مليون جنيه.. وتمنيت ساسى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحمد بلال نجم الأهلي السابق فرجاني ساسي لاعب الزمالك لينضم من الزمالك للأهلي بسبب إمكانياته الكبيرة والتي تساعده على تقديم الإضافة لأي فريق، معتبرا أنه اللاعب الوحيد من صفوف الفريق الأبيض الذي يتمناه في صفوف الأهلي، وبسؤاله عن تمنيه وجود مصطفى محمد أكد أنه مهاجم مميز وسيكون إضافة للأهلي.

كان أحمد بلال سبق وانتقد أداء مصطفى محمد من قبل وهو ما أثار حالة من الجدل في الوسط الرياضي، حيث يراه البعض تحامل من نجم الأهلي السابق على لاعب الزمالك السابق.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: محمد شريف وأحمد ريان لاعبين يمتلكهما الأهلي لو عادا قد يمثلا الإضافة للفريق الأحمر ويكونا مثل مصطفى محمد في الزمالك، مضيفا: الأهلي لا يوجد به اللاعب رقم 9 ولا يوجد لاعب في الأهلي مثل مصطفى محمد.

واستطرد: أن حسام حسن من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية ورغم أنه لم يكن مهاريا إلا أنه كان هدافا بالفطرة وكان حافظا لمنطقة الجزاء، مشيرا: عماد متعب هداف وله أسلوب مختلف عني وبحب طريقة لعبه وسلس في أدائه وعنده مهارة وفن ويجيد كيفية تسجيل الأهداف، وهو مختلف في أدائه عني.

وشدد على أن حسام غالي وسيد عبد الحفيظ أكثر لاعبين كان يستمتع باللعب معهما ولديهما وعندهم امكانيات عالية ، وكذلك هادي خشبة كان لديه امكانيات جبارة في وسط الملعب.

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وعن القيمة التي تلائم إمكانياته لو كان متواجد في الملاعب بالوقت الحالي: لو كنت ألعب في الوقت الحالي وفاوضوني للتجديد سأطلب 100 مليون في ظل المبالغ الحالية لتجديد عقود اللاعبين، كما أن أغلى رأس حربة في مصر يستحق عقد بقيمة 2 مليون جنيه وأعتى لاعب في مصر ميستحقش اكثر من 10 مليون جنيه.

شدد على أن محمد الشناوي لديه امكانيات عالية وثقته في نفسه كبيرة جدا ومقتنع بإمكانياته للغاية، مشيرا إلى أن مروان محسن ظالم نفسه وهو مفتقد الثقة في نفسه ولابد أن يثق في إمكانياته حتى تثق فيه الجماهير ولديه امكانياته جيدة.

أضاف أن الأهلي في احتياج لرمضان صبحي أكثر من احتياج اللاعب للأهلي، كما أن محمود كهربا قادر على تعويضه اذا ما استعاد مستواه المعروف.