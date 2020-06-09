أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 8 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 8 / 6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك

الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك

أرسلت إدارة النادي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

الأهلي يتمسك بعودة شريف وعمار حمدي في الموسم الجديد

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة الثنائي محمد شريف وعمار حمدي لصفوف الفريق فور انتهاء إعارتهما لإنبي وطلائع الجيش، رغم تلقى الثنائي العديد من العروض للرحيل، حيث تلقى شريف عرضًا للاستمرار في إنبي كما دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية لضمه، في الوقت الذي تلقى عمار حمدي عروضًا من أندية الاتحاد السكندري وبيراميدز، بجانب طلائع الجيش الذي يرغب في تجديد إعارته.

الوحدة السعودى يرد على أنباء التعاقد مع حسام عاشور أكد توفيق تونسي، المشرف على فريق الكرة بنادى الوحدة السعودى، أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا عن رغبة الفريق التعاقد مع حسام عاشور قائد النادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن الأخير العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، حيث قال تونسى في تصريحات لموقع "عاجل" السعودى، أن التقارير التي تحدثت عن رغبة نادى الوحدة في ضم اللاعب المصرى غير صحيحة، مشددًا على أنه لا توجد نية على الإطلاق للتفكير في التعاقد مع حسام عاشور. Advertisements على معلول يشارك فى حملة تأسيس استاد للصفاقسى التونسى شارك الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى حملة تأسيس استاد خاص لفريق الصفاقسى التونسى، الذى كان يلعب له من عام 2009 حتى 2016 قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر، ونشر الدولى التونسى عبر ستورى صفحته الرسمية على إنستجرام صورة من شعار الحملة التى أطلقها البعض للمناداة بضرورة تأسيس استاد خاص لفريق الصفاقسى تحت عنوان: "صفاقس لازمها استاد.. يد واحدة نوصل لحلمنا".