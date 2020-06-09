- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 8 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 8 / 6 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك
الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بتحديد موقفهما من شكواه ضد رئيس الزمالك
أرسلت إدارة النادي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.
الأهلي يتمسك بعودة شريف وعمار حمدي في الموسم الجديد
تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة الثنائي محمد شريف وعمار حمدي لصفوف الفريق فور انتهاء إعارتهما لإنبي وطلائع الجيش، رغم تلقى الثنائي العديد من العروض للرحيل، حيث تلقى شريف عرضًا للاستمرار في إنبي كما دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية لضمه، في الوقت الذي تلقى عمار حمدي عروضًا من أندية الاتحاد السكندري وبيراميدز، بجانب طلائع الجيش الذي يرغب في تجديد إعارته.
الوحدة السعودى يرد على أنباء التعاقد مع حسام عاشور
أكد توفيق تونسي، المشرف على فريق الكرة بنادى الوحدة السعودى، أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا عن رغبة الفريق التعاقد مع حسام عاشور قائد النادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن الأخير العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، حيث قال تونسى في تصريحات لموقع "عاجل" السعودى، أن التقارير التي تحدثت عن رغبة نادى الوحدة في ضم اللاعب المصرى غير صحيحة، مشددًا على أنه لا توجد نية على الإطلاق للتفكير في التعاقد مع حسام عاشور.
على معلول يشارك فى حملة تأسيس استاد للصفاقسى التونسى
شارك الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى حملة تأسيس استاد خاص لفريق الصفاقسى التونسى، الذى كان يلعب له من عام 2009 حتى 2016 قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر، ونشر الدولى التونسى عبر ستورى صفحته الرسمية على إنستجرام صورة من شعار الحملة التى أطلقها البعض للمناداة بضرورة تأسيس استاد خاص لفريق الصفاقسى تحت عنوان: "صفاقس لازمها استاد.. يد واحدة نوصل لحلمنا".
أبرز 10 أرقام في مسيرة جاكسون موليكا مهاجم الأهلى المحتمل
بات جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود اقتناع داخل لجنة التخطيط وكذلك الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أنه يعد الخيار الأفضل، وأغرى مسئولو الأهلي موليكا مهاجم بالحصول على 800 ألف دولار كراتب سنوي، لإقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخرًا أبرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40% من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 8 / 6 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.