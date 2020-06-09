مرتضى: جلسة مع كارتيرون للتجديد.. وهذه أسئلتي للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيعقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتجديد عقده مع الفريق.

وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سأعقد جلسة مع كارتيرون المدير الفني للفريق، السبت المقبل من أجل تجديد عقده وإمضاء العقود".

وأضاف: "السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

من جانبه، أشار مرتضى إلى أن تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي، عالج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 3 مرات على نفقته الشخصية بقيمة 80 مليون جنيه.

ووجه حديثه لمحمود الخطيب قائلا: "أنت راجل عظيم وعامل بيانات، أنا مغلطتش في حضرتك، ومتوهش جمهور الأهلي وجمهور مصر، أنت تقول أنني أكذب، ولكن أنتم الذين أقحمتموني في هذا الأمر".

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وأضاف: "أنا لم أسب أحد، فقط طرحت بعض الأسئلة، منها الأموال التي تقضايتها من تركي آل الشيخ، وكل ما طلبته هو أن تجاوب على اسئلتي، وأتمنى أن تخرج وتكذبني بشأن ما قلته في هذا الأمر".

وتابع مرتضى منصور: "من الذي قال ان نادي الزمالك عينه مكسورة؟ لما تجيب سيرتي لازم أتدخل وأرد عليك".

وواصل رئيس الزمالك: "كل تبرعات تركي آل الشيخ مثبتة بالوثائق وسنعلن عنها، وعندما قمت بالتبرع لنادي الزمالك اثبت ذلك".

وأكمل مرتضى منصور: "أسامة حسني زوج ابنتك يا خطيب بيقبض من قناة الأهلي 100 ألف جنيه في الشهر، ده تربح لأن القانون بيمنع ده".

وأتم تصريحاته: "تركي آل الشيخ عالجك على حسابه 3 مرات بقيمة 80 مليون جنيه، مش أنا كذاب والساعات موجودة في خزينة النادي؟ بتحداك يا خطيب تصور الساعات دي وتعرضها للناس".