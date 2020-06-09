الهلال السعودي يضع حلول لتدريب اللاعبين بمنازلهم

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي حلولًا لمواصلة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات بمنازلهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي .
وأعلنت إدارة الهلال عن تجهيز منازل لاعبي الفريق بأجهزة رياضية داخل منزلية، بالتعاون مع أحد المتاجر الإلكترونية المتخصصة في الرياضة .
ووفرت إدارة نادي الهلال هذهالأجهزة لتلبية طلب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق العاصمي ، الذي يرغب في أن يواصل اللاعبون تدريباتهم باستخدام أدوات رياضية متقدمة من أجل رفع معدلاتهم اللياقية خلال فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا.
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