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الهلال السعودي يضع حلول لتدريب اللاعبين بمنازلهم

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وضعت إدارة نادي الهلال السعودي حلولًا لمواصلة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات بمنازلهم في ظل تفشي المستجد الذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي .

 

وأعلنت إدارة الهلال عن تجهيز منازل لاعبي الفريق بأجهزة رياضية داخل منزلية، بالتعاون مع أحد المتاجر الإلكترونية المتخصصة في .

 

 ووفرت إدارة نادي الهلال هذه

الأجهزة لتلبية طلب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق العاصمي ، الذي يرغب في أن يواصل اللاعبون تدريباتهم باستخدام أدوات رياضية متقدمة من أجل رفع معدلاتهم اللياقية خلال فترة تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا.
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