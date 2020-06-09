الإسماعيلي يجدد المفاوضات مع محمود معاذ

جدد مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المفاوضات مع محمود معاذ ظهير أيسرالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة . وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي إن الدراويش يرغب بقوة Advertisements في ضم اللاعب خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادم لدعم خط الظهيرالأيسربالفريق . في ضم اللاعب خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادم لدعم خط الظهيرالأيسربالفريق . وكان النادي الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع نادي سموحة في موسم الإنتقالات الاسبق ولكن النادي االسكندري رفض بسبب المقابل المادي . نادي سموحة في موسم الإنتقالات الاسبق ولكن النادي االسكندري رفض بسبب المقابل المادي . ومن المقرر أن يقدم نادي الإسماعيلي عرض رسمي لنادي سموحة من أجل الإستفادة من خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد .

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