الإسماعيلي يجدد المفاوضات مع محمود معاذ

جدد مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المفاوضات مع محمود معاذ ظهير أيسرالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة .
وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي إن الدراويش يرغب بقوة
وكان النادي الإسماعيلي دخل في مفاوضات معنادي سموحة في موسم الإنتقالات الاسبق ولكن النادي االسكندري رفض بسبب المقابل المادي .
ومن المقرر أن يقدم نادي الإسماعيلي عرض رسمي لنادي سموحة من أجل الإستفادة من خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد .
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