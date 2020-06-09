الشباب والرياضة تكشف أخر تطورات عودة النشاط

كشف محمد فوزي، المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة، عن تدابير وإجراءات عودة النشاط الرياضي. وقال فوزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة طبية لوضع عدد من الاجراءات الاحترازية لتسليمها إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات المعنية". عبر قناة صدى البلد : "وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة طبية لوضع عدد من الاجراءات الاحترازية لتسليمها إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات المعنية". وأكمل: "تم مناقشتها مع وزارة الصحة ولجنة الأزمات برئاسة الوزراء، وسيتم اخذ القرار خلال الأيام القادمة". وأكد: "ملتزمون بكل قرارات رئاسة الوزراء بالعودة في منتصف يونيو بشكل تدريجي"



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