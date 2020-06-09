الزمالك يرفض التفريط في زيزو

أعلن الإعلامي أحمد الشيخ عن عزم وجود نية داخل نادي الزمالك للأستغناء عن احمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الشيخ" خلال برنامجه "ستاد الحدث" علي قناة الحدث اليوم ان مسئولي الزمالك نفوا كل ما تردد عن دخول "زيزو" في صفقة تبادلية .
و أوضح الشيخ تأكيد مسئولي الزمالك علي أهمية وجود "زيزو" داخل الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
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