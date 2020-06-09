يوفنتوس يعرض على ارثر ثلاثة اضعاف راتبه مع البارسا

كشف الصحفي الموثوق جيرارد روميرو تطورات جديدة بشأن ملف آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة وانتقاله المحتمل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويعد آرثر محور صفقة تبادلية متوقعة بين برشلونة ويوفنتوس من أجل نقل ميراليم بيانيتش للكامب نو، لكن للاعب البرازيلي يُصر على البقاء في البارسا رافضًا رفضًا تامًا فكرة الانضمام لليوفي.

وأوضح الصحفي الموثوق جيرارد روميرو بإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية أن يوفنتوس لم يغلق الملف الخاص بآرثر حتى هذه اللحظة، وينتظر مشاركته ضد ريال مايوركا في الليجا.

ويعتقدون في يوفنتوس أن آرثر على استعداد للجلوس للاستماع للعروض المقدمة له، وسوف يضغطون عليه خلال هذا الأسبوع.

وأشار روميرو إلى أن يوفنتوس سيعرض على آرثر 3 أضعاف راتبه الحالي في برشلونة . لكن للاعب البرازيلي يُصر على البقاء في البارسا رافضًا رفضًا تامًا فكرة الانضمام لليوفي.وأوضح الصحفي الموثوق جيرارد روميرو بإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية أن يوفنتوس لم يغلق الملف الخاص بآرثر حتى هذه اللحظة، وينتظر مشاركته ضد ريال مايوركا في الليجا.ويعتقدون في يوفنتوس أن آرثر على استعداد للجلوس للاستماع للعروض المقدمة له، وسوف يضغطون عليه خلال هذا الأسبوع.وأشار روميرو إلى أن يوفنتوس سيعرض على آرثر 3 أضعاف راتبه الحالي في برشلونة .

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