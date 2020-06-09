أعلن الإعلامي أحمد الشيخ عن تأجيل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة الحالية، وذلك تزامنا مع وجود نوايامن أندية أخري للتعاقد معه. وذلك تزامنا مع وجود نوايامن أندية أخري للتعاقد معه. وأضاف "الشيخ" خلال برنامجه "ستاد الحدث" علي قناة الحدث اليوم ان فايلر قد تلقي عدة عروض في الفترة الماضية. و أكد الشيخ علي ان فايلر سيستشر زوجته لاتخاذ القرار النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يؤجل حسم قراره بالتجديد للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.