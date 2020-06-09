أحمد بلال: أحمد فتحي خرج عن المألوف في النادي الأهلي

أكد أحمد بلال مهاجم النادي الاهلي السابق، أن أحمد فتحي لاعب الفريق السابق خرج عن المألوف بعد رحيله عن النادي الأهلي.
ورحل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدزبعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، بعد عدم الاتفاق على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.
وأضاف بلال خلال تصريحات تليفزيونيةعلى قناة أون تايم سبورتس، ان أحمد فتحي كان يشارك بصفة دائمة مع الفريق، مشيرًا أن رحيله عن النادي غير مألوف على القلعة الحمراء.
وتابع " انا لو مكان أحمد فتحي كنت جددت عقده مع الأهلي".
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